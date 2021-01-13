Кокорин принял участие в медосмотре «Спартака», Роша вернулся из аренды. Лучшие фото
13 января в Москве на территории «Лужников» игроки «Спартака» прошли медосмотр. Процедуру прошли вратарь Александр Максименко, защитник Самуэль Жиго, полузащитник Виктор Мозес, а также нападающие Максим Глушенков, Александр Кокорин и другие. Кроме того в состав клуба вернулся из аренды нападающий Педро Роша, который также принял участие в обследовании.
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
Лучшие кадры с медосмотра «Спартака» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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