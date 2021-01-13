Воспитанник «Краснодара» перешёл в «Нижний Новгород»

«Нижний Новгород» подписал воспитанника «Краснодара», защитника Лео Гогличидзе, сообщает пресс-служба нижегородцев. Футболист перешёл в нижегородский клуб на правах аренды.



«Заявляя Лео, мы усиливаем не только оборону, но и линию атаки. Гогличидзе – современный защитник, способный играть в различных тактических схемах, умеющий хорошо поддерживать атакующие действия команды. Лео Гогличидзе взят в аренду с правом выкупа у ФК «Краснодар». Надеюсь, что сотрудничество для клуба и игрока будет плодотворным и взаимовыгодным», — сказал заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов.

Два дня назад «быки» воспользовались пунктом в контракте 23-летнего футболиста, позволяющим выкупить его.



Гогличидзе является воспитанником «Краснодара». В 2019 году перешёл в «Чайку» перешёл сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В нынешнем сезоне защитник провёл 23 матча в Футбольной национальной лиге, забил 2 гола и получил 8 жёлтых карточек.