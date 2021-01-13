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Белорусский клуб «Смолевичи» прекратит существование

Белорусский клуб «Смолевичи» прекратит существование
Футбол / Прочие турниры 0

Футбольный клуб «Смолевичи» прекратит существование, сообщает «Прессбол».

По информации источника, клуб, вылетевший из Высшей лиги Беларуси в 2020 году, не выступит в первом дивизионе в предстоящем сезоне. Это решение глава Смолевичского районного исполнительного комитета Андрей Ратомский сообщил директору белорусского клуба Александру Шлыкову. Отмечается, что в лучшем случае «Смолевичи» выступят во второй лиге, но при этом будут иметь статус любительской команды. Тренеры, футболисты и сотрудники клуба получили трудовые книжки ещё в декабре прошлого года.

В минувшем сезоне «Смолевичи» заняли последнее место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Клуб был основан в 2009 году и носил название «Вигвам».

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