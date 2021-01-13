Малафеев объяснил провал «Зенита» в ЛЧ уровнем соревновательности в РПЛ

Бывший футболист и заместитель спортивного директора клуба «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.

«Я сейчас больше люблю настольный теннис. Два года занимались с тренером, он мастер спорта. И он у меня уже не выигрывает. Он говорит, что тренирует много, а все играют плохо. Это как раз о „Зените“. Проблема в чём — соревновательность внутреннего чемпионата очень низкая. И когда приходит время играть в Лиге чемпионов, не можешь ничего сделать», — цитирует Малафеева «Р-Спорт».

В нынешнем сезоне «Зенит», набрав одно очко, занял последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Таким образом, «Зенит» второй раз подряд финишировал на последнем месте в группе.