Малафеев объяснил провал «Зенита» в ЛЧ уровнем соревновательности в РПЛ
Бывший футболист и заместитель спортивного директора клуба «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал неудачное выступление команды в Лиге чемпионов.
«Я сейчас больше люблю настольный теннис. Два года занимались с тренером, он мастер спорта. И он у меня уже не выигрывает. Он говорит, что тренирует много, а все играют плохо. Это как раз о „Зените“. Проблема в чём — соревновательность внутреннего чемпионата очень низкая. И когда приходит время играть в Лиге чемпионов, не можешь ничего сделать», — цитирует Малафеева «Р-Спорт».
В нынешнем сезоне «Зенит», набрав одно очко, занял последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. Таким образом, «Зенит» второй раз подряд финишировал на последнем месте в группе.
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