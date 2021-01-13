Экс-голкипер сборной Франции завершил профессиональную карьеру

34-летний французский голкипер Стефан Рюффье решил завершить профессиональную карьеру, сообщает Get French Football News.



По информации источника, Рюффье принял это решение после того, как «Сент-Этьен» досрочно расторг с ним контракт. В прошлом году у Рюффье испортились отношения с главным тренером «Сент-Этьена» Клодом Пюэлем. Сообщается, что Рюффье будет заниматься подготовкой молодых игроков в клубе «Авирон Байонне», выступающем в пятом французском дивизионе.



Рюффье защищал цвета «Сент-Этьена» на протяжении 10 лет, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Франции. С 2010 по 2015 год Рюффье вызывался в национальную команду Франции, за которую провёл 3 матча.

«Сент-Этьен» разорвал контракт с Рюффье после разбирательств. Вратарь играл за клуб 10 лет