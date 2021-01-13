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Экс-голкипер сборной Франции завершил профессиональную карьеру

Экс-голкипер сборной Франции завершил профессиональную карьеру
Футбол / Франция 0

34-летний французский голкипер Стефан Рюффье решил завершить профессиональную карьеру, сообщает Get French Football News.

По информации источника, Рюффье принял это решение после того, как «Сент-Этьен» досрочно расторг с ним контракт. В прошлом году у Рюффье испортились отношения с главным тренером «Сент-Этьена» Клодом Пюэлем. Сообщается, что Рюффье будет заниматься подготовкой молодых игроков в клубе «Авирон Байонне», выступающем в пятом французском дивизионе.

Рюффье защищал цвета «Сент-Этьена» на протяжении 10 лет, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Франции. С 2010 по 2015 год Рюффье вызывался в национальную команду Франции, за которую провёл 3 матча.

«Сент-Этьен» разорвал контракт с Рюффье после разбирательств. Вратарь играл за клуб 10 лет
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