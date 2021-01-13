Экс-голкипер сборной Франции завершил профессиональную карьеру
34-летний французский голкипер Стефан Рюффье решил завершить профессиональную карьеру, сообщает Get French Football News.
По информации источника, Рюффье принял это решение после того, как «Сент-Этьен» досрочно расторг с ним контракт. В прошлом году у Рюффье испортились отношения с главным тренером «Сент-Этьена» Клодом Пюэлем. Сообщается, что Рюффье будет заниматься подготовкой молодых игроков в клубе «Авирон Байонне», выступающем в пятом французском дивизионе.
Рюффье защищал цвета «Сент-Этьена» на протяжении 10 лет, а до этого выступал за «Монако». В нынешнем сезоне он не провёл ни одного матча в чемпионате Франции. С 2010 по 2015 год Рюффье вызывался в национальную команду Франции, за которую провёл 3 матча.
«Сент-Этьен» разорвал контракт с Рюффье после разбирательств. Вратарь играл за клуб 10 лет
Рекомендуем вам
- 13 января 2021
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:46
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
17:54
-
17:53
-
17:45
-
17:44
-
17:40
-
17:28
-
17:21
-
16:58
-
16:57
-
16:48
-
16:47
-
16:40
-
16:17
-
16:09
-
16:07
-
15:50
-
15:45
-
15:36
-
15:23
-
14:55
-
14:49
-
14:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам