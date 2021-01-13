Хавбек ПСВ Хендрикс пройдёт медосмотр в «Спартаке» 16 января
Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, когда состоится медицинский осмотр полузащитника эйндховенского ПСВ Йоррита Хендрикса. Ранее стало известно, что «Спартак» и ПСВ договорились о трансфере Хендрикса.
«Хендрикс станет игроком „Спартака“ в случае успешного медицинского обследования, которое пройдёт в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Йоррит Хендрикс — воспитанник ПСВ и находится в структуре клуба с 2004 года. В этом сезоне хавбек провёл 16 матчей, но не отметился результативными действиями. Йоррит дебютировал за сборную Нидерландов в 2016 году. Провёл за национальную команду один матч и не отметился результативными действиями.
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