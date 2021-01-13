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Гол Лукаку в конце овертайма вывел «Интер» в 1/4 финала Кубка Италии

Гол Лукаку в конце овертайма вывел «Интер» в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Фиорентина» проиграла «Интеру». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 40-й минуте открыл полузащитник «Интера» Артуро Видаль, который реализовал пенальти. В конце первого тайма VAR отменил пенальти, назначенный за фол против нападающего «Фиорентины» Кристиана Куаме.

Во втором тайме Куаме сравнял счёт. В конце дополнительного времени матча нападающий миланцев Ромелу Лукаку забил победный гол.

«Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии. Команда сыграет с «Миланом», обыгравшим «Торино» со счётом 1:0.

«Интер», набрав 37 очков в 17 турах, занимает второе место в турнирной таблице Серии А, уступая «Милану» (40).

Кубок Италии. 1/8 финала
13 января 2021, среда. 17:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
ДВ
Интер М
Милан
0:1 Видаль – 40' (пен)   1:1 Куаме – 57'   1:2 Лукаку – 119'
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