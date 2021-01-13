«Байер» объявил о переходе защитника «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тимоти Фосу-Менса перешёл в «Байер», сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 1,7 млн.

Сообщалось, что немецкий клуб купит 23-летнего футболиста за € 2 млн, поскольку контракт Тимоти с «красными дьяволами» истекает этим летом. Нидерландец согласовал условия трёхлетнего договора с «Байером». Накануне он прибыл в Германию, чтобы пройти медосмотр.



Фосу-Менса попал в систему «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, после восьми лет в «Аяксе». Манкунианцы отдавали его в аренду «Кристал Пэлас» и «Фулхэму». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 1 матче английской Премьер-лиги, результативными действиями не отметился, получил 1 жёлтую карточку.