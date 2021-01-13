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«Нижний Новгород» расстался с сыном легенды «Ростова» Осинова

«Нижний Новгород» расстался с сыном легенды «Ростова» Осинова
Футбол / РПЛ 0

«Нижний Новгород» объявил об уходе 20-летнего полузащитника Михаила Осинова. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Желаем Михаилу успешной карьеры!» — говорится в сообщении пресс-службы «Нижнего Новгорода».

Напомним, Осинов перешёл в «Нижний Новгород» из «Ростова» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги, однако не отметился результативными действиями. Полузащитник является сыном легенды «Ростова» Михаила Осинова, который провёл 259 матчей за ростовский клуб и забил 58 голов. На данный момент Осинов-старший входит в тренерский штаб команды.

«Нижний Новгород» в 26 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ.

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