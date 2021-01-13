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Врач «Спартака» рассказал об итогах командного медосмотра

Врач «Спартака» рассказал об итогах командного медосмотра
Футбол / РПЛ 0
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Врач «Спартака» Глеб Чернов сообщил, что все футболисты московской команды показали хорошие результаты на медосмотре перед зимними сборами.

«В отпуске все игроки выполняли необходимые нагрузки и сегодня показали хорошие результаты. В связи с коронавирусом мы немного расширили объём обследования, ведь период для спортсменов был сложный. Модифицировали классическое тестирование на дорожке под современные реалии, провели дополнительные анализы и мышечное тестирование, чтобы вместе с тренерами по физподготовке составить каждому игроку индивидуальный план работы на сборах дополнительно к основному объёму нагрузок. Кроме того общая картина поможет понять, повлиял ли как-то коронавирус на состояние футболистов. Конечно, надеемся, что не повлиял», — приводит слова Чернова пресс-служба «Спартака».

6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае.

Игроки «Спартака» проходят медосмотр
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