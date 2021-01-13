Врач «Спартака» рассказал об итогах командного медосмотра

Врач «Спартака» Глеб Чернов сообщил, что все футболисты московской команды показали хорошие результаты на медосмотре перед зимними сборами.
«В отпуске все игроки выполняли необходимые нагрузки и сегодня показали хорошие результаты. В связи с коронавирусом мы немного расширили объём обследования, ведь период для спортсменов был сложный. Модифицировали классическое тестирование на дорожке под современные реалии, провели дополнительные анализы и мышечное тестирование, чтобы вместе с тренерами по физподготовке составить каждому игроку индивидуальный план работы на сборах дополнительно к основному объёму нагрузок. Кроме того общая картина поможет понять, повлиял ли как-то коронавирус на состояние футболистов. Конечно, надеемся, что не повлиял», — приводит слова Чернова пресс-служба «Спартака».
6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае.
- 13 января 2021
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