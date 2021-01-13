Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Кальяри»
«Аталанта» опубликовала заявку команды на матч 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри». В список из 24 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Заявка «Аталанты»: Росси, Спортьелло, Голлини, Толои, Мэле, Шутало, Гозенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Депаоли, Хатебур, Паломино, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Джабуаа, Миранчук, Кортиновис, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник принял участие в 8 матчах итальянской Серии А и забил 1 гол.
Матч 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Кальяри» состоится завтра, 14 января, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало встречи — в 23:15 мск.
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