«Спартак» объявил состав команды на сборах в Дубае
Пресс-служба московского «Спартака» назвала список футболистов, которые после медосмотра отправятся на первый сбор команды в Дубай.
На первый зимний сбор московского «Спартака» отправились 26 футболистов.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов;
Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов;
Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, Педро Роша.
«Спартак» прибыл на сбор в ОАЭ
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