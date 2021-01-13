Экс-защитник «Спартака» вернулся в «Чертаново»

Защитник Денис Кутин вернулся в «Чертаново». 27-летний футболист заключил контракт с «Чертаново» и будет выступать за клуб предстоящей весной. Детали соглашения не сообщаются.



«Мы никогда не теряем связи со своими выпускниками, где бы они не играли. Денис Кутин выпустился из „Чертаново“ более 10 лет назад, успел стать чемпионом и обладателем Кубка, а теперь возвращается домой», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Чертаново» в «Твиттере».



Кутин — воспитанник «Чертаново». В 2010 году защитник перешёл в систему московского «Спартака». В нынешнем сезоне Кутин выступал за ярославский «Шинник» и провёл за клуб 20 матчей.

«Чертаново» в 26 матчах набрал 23 очка и занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ.