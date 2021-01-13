Зинченко — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч АПЛ с «Брайтоном»

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Брайтон».

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Диаш, Стоунс, Зинченко, Родриго, Гюндоган, Де Брёйне, Марез, Фоден, Б. Силва.



«Брайтон»: Санчес, Уайт, Бёрн, Велтман, Бернардо, Уэбстер, Данк, Мак Аллистер, Троссард, Проппер, Тау.

«Манчестер Сити» набрал 29 очков в 15 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).