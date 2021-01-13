Ромелу Лукаку прокомментировал победу «Интера» в матче Кубка Италии
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). В четвертьфинале турнира «Интер» встретится с «Миланом».
«Матч с „Миланом“ — это будущее. Сейчас — настоящее. Мы рады, что смогли обыграть очень сильную команду. Победа важна для нашей уверенности, мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Лукаку Rai Sport.
Напомним, именно гол Лукаку в конце дополнительного времени позволил «Интеру» выйти в 1/4 финала Кубка Италии. Команда встретится с «Миланом», обыгравшим «Торино» со счётом 1:0.
Миланский «Интер», набрав 37 очков в 17 турах, занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (40).
Гол Лукаку в конце овертайма вывел «Интер» в 1/4 финала Кубка Италии
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