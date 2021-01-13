«Лион» объявил о переходе Слимани из «Лестера»

«Лион» взял в аренду алжирского нападающего «Лестер Сити» Ислама Слимани, сообщается на сайте французского клуба. Футболист останется в «Лионе» после окончания срока аренды.

«Мы рады объявить о прибытии Слимани. Форвард подписал контракт до 30 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

32-летний Ислам Слимани в этом сезоне лишь один раз вышел на замену в составе «Лестера» и провёл на поле всего 19 минут. В прошлом сезоне, находясь на правах аренды в «Монако», в 19 матчах он забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач.

Алжирец выступал за португальский «Спортинг», английский «Ньюкасл» и турецкий «Фенербахче».

Контракт алжирского нападающего с «Лестером» заканчивается 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает Слимани в € 5 млн.