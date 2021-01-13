«ПСЖ» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча за Суперкубок Франции начнётся в 23:00

Сегодня, 13 января, состоится матч за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» — «Марсель». Встреча пройдёт на стадионе «Феликс Болар» в Лансе. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Сен-Жермен» — «Марсель».



«Пари Сен-Жермен» был признан чемпионом Франции по итогам досрочно завершившегося из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020. «Марсель» занял 2-е место по итогам сезона. Матч за Суперкубок Франции должен был состоятся весной прошлого года, однако из-за пандемии встреча была перенесена на январь 2021 года.

«ПСЖ» в 19 встреча набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Марсель» (32) — на 6-м месте.