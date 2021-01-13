«Атлетико» арендовал форварда «Лиона» Дембеле за € 1,5 млн. Опция выкупа — € 33,5 млн

«Лион» сообщил о переходе нападающего Муссы Дембеле в мадридский «Атлетико» на правах аренды до 30 июня.



«Стоимость перехода — € 1,5 млн. В соглашении прописана опция выкупа, установленная в размере € 33,5 млн. К этой сумме могут быть добавлены бонусы на сумму до € 5 млн, а также 10% стоимости возможного трансфера в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сообщалось, что французский форвард будет подписан в качестве замены Диего Косте.



Дембеле защищает цвета «Лиона» с 2018 года, а до этого выступал за «Селтик» и «Фулхэм». В нынешнем сезоне в 16 матчах французской Лиги 1 (6 – в основе) забил 1 мяч. Напомним, в прошлом месяце «Атлетико» расстался с нападающим Диего Костой, который инициировал расторжение контракта по личным причинам.