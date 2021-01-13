«Реал Сосьедад» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Суперкубка Испании начнётся в 23:00

Сегодня, 13 января, состоится матч 1/2 финала Суперкубка Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. Ассистенты — Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный рефери — Сесар Сото Градо.



В другом полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Реал» встретится с «Атлетиком». Действующим обладателем трофея является «Реал», в финале турнира обыгравший «Атлетико» (0:0, 4:1 — по пенальти). Самым титулованным клубом является «Барселона», выигравшая 13 Суперкубков Испании.