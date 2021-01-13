Антонио Конте: «Интер» заслужил победу в матче Кубка Италии с «Фиорентиной»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал результат матча 1/8 финала Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1).
«Мы заслужили победу и могли добиться её в основное время встречи, потому что имели моменты. Футболисты „Интера“ сыграли хорошо, все 120 минут действовали в хорошем темпе, были организованы и интенсивны. Это был сильнейший состав „Интера“ из ныне возможных. Нам было важно пройти в следующую стадию турнира», — приводит слова Конте пресс-служба «Интера».
В 1/4 финала Кубка Италии «Интер» встретится с «Миланом», со счётом 1:0 обыгравшим «Торино».
Миланский «Интер», набрав 37 очков в 17 турах, занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Милан» (40).
Ромелу Лукаку прокомментировал победу «Интера» в матче Кубка Италии
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