Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия согласовал условия личного контракта с«Барселоной».
По сообщениям Goal.com, 20-летний футболист на этой неделе встретился с представителями каталонского клуба и окончательно согласовал условия будущего контракта. Контракт Эрика Гарсии с «горожанами» заканчивается 30 июня 2021 года и футболист не намерен оставаться на Туманном Альбионе.
Как сообщает источник, «Барселона» хочет как можно скорее видеть Гарсию в своём составе, однако руководители «Манчестер Сити» не спешат расставаться с футболистом. Прежде чем будет сделано очередное официальное предложение, временный президент «блауграны» Карлес Тускетс спросит мнение всех четырех кандидатов в президенты каталонского клуба, и если все четверо будут не против данного трансфера, то только тогда «Барселона» начнёт очередной раунд переговоров с «горожанами» о досрочном переходе Гарсии.
Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В июле 2017 года он за € 1,7 млн перешёл в «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной Испании в € 20 млн.
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