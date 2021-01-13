Тирни: без Бельерина мне не было бы так хорошо ни в «Арсенале», ни в Лондоне

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни рассказал о помощи со стороны вице-капитана «канониров» Эктора Бельерина в первые месяцы пребывания шотландца в команде.



«Мы сблизились с Эктором Бельерином в мой первый день пребывания в „Арсенале“. При первом же знакомстве он сказал, что в ближайшее время мы будем проводить много совместного времени, потому что тогда мы были травмированы.



Сразу же почувствовал помощь с его стороны. Знал, насколько большим игроком он является для „Арсенала“. Его помощь помогла мне сразу же стать своим в раздевалке „канониров“. Часто говорил семье: „Эктор помогает мне, Эктор берет меня сегодня на прогулку по Лондону, Эктор помогает мне сделать то и это“. Думаю, даже они ценят его помощь.



Сейчас он мне самый близкий человек в команде. Бельерин помог мне больше всех. Без него мне было бы не так хорошо в „Арсенале“ и Лондоне. Он помог мне с самого первого дня. Не знаю, как смогу отблагодарить его», — цитирует Тирни Goal.com.



Киран Тирни стал игроком «Арсенала» 8 августа 2019 года. За его переход «канониры» заплатили «Селтику» € 27 млн. В сезоне-2020/2021 23-летний футболист в 22 матчах забил один мяч и отдал 3 результативные передачи.

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