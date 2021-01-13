«Спартак» показал, как прошёл медосмотр команды

Пресс-служба «Спартака» показала, как прошёл медицинский осмотр команды в «Лужниках» в преддверии отправления на тренировочные сборы.
В ходе тренировочного сбора 6 февраля московская команда сыграет с солигорским «Шахтёром». Встреча пройдёт на поле комплекса «Джабаль-Али» в Дубае. Начало встречи — в 15:00 мск. Напомним, в ноябре 2020 года «Шахтёр» во второй раз в истории стал чемпионом Беларуси. Ранее стало известно, что «Спартак» на сборах также сыграет с «Пахтакором». Матч пройдёт 30 января в Дубае.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».
«Спартак» в 19 матчах набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В первом туре после возобновления сезона красно-белые примут «Рубин». Встреча состоится в Москве 28 февраля.
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