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«Наполи» вырвал победу у «Эмполи» и может сыграть с «Ромой» в 1/4 финала Кубка Италии

«Наполи» вырвал победу у «Эмполи» и может сыграть с «Ромой» в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» переиграл «Эмполи». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе и завершилась со счётом 3:2.

На 18-й минуте встречи счёт открыл защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо, ему ассистировал Ирвин Лосано. Недим Байрами сравнял счёт. Однако Лосано вновь вывел «Наполи» вперёд. Во втором тайме Байрами оформил дубль. На 76-й минуте форвард «Наполи» Андреа Петанья забил победный гол.

«Наполи» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Рома» — «Специя». Матч 1/8 финала «Рома» — «Специя» состоится 19 января.

В 1/4 финала Кубка Италии также вышел «Интер», переигравший «Фиорентину» (2:1). Команда Антонио Конте встретится с «Миланом», обыгравшим «Торино» со счётом 1:0.

Кубок Италии. 1/8 финала
13 января 2021, среда. 19:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 2
Эмполи
Эмполи
1:0 Ди Лоренцо – 18'   1:1 Байрами – 33'   2:1 Лосано – 38'   2:2 Байрами – 68'   3:2 Петанья – 76'
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