Месси исключён из заявки «Барселоны» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Стали известны стартовые составы «Реала Сосьедад» и «Барселоны» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Реал Сосьедад» — «Барселона».

Нападающий Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба и не примет участия в этой встрече. Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).



«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Субельдия, Монреаль, Ле Норман, Мерино, Гуриди, Гевара, Исак, Оярсабаль, Порту.



«Барселона»: тер Штеген, Мингеза, Араухо, Лангле, Альба, Бускетс, де Йонг, Гризманн, Педри, Дембеле, Брайтвайт.