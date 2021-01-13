Футболисты «Дерби Каунти» столкнулись с задержками заработной платы

Футболисты «Дерби Каунти» столкнулись с задержкой заработной платы.



По сообщениям Sky Sports, большая часть игроков первой команды получила только 50 процентов декабрьской зарплаты. Оставшуюся часть футболистам пообещали выплатить вместе с январской зарплатой.



«Дерби Каунти» борется с серьезной проблемой денежных потоков после задержек с предполагаемой покупкой клуба компанией Derventio Holdings. После ряда пропущенных сроков была надежда, что сделка будет заключена во вторник, 12 января, но покупка клуба до сих пор остается незавершённой.



Как сообщает источник, между нынешним владельцем клуба и компанией Derventio Holdings существует юридически обязывающее соглашение о продаже «Дерби Каунти». Но без окончательного подписания всех бумаг сделка не может быть заключена. Нынешний владелец Мел Моррис продолжает финансировать дефицит заработной платы из своих средств. В среду генеральный директор клуба Стивен Пирс позвонил игрокам и главному тренеру Уэйну Руни и принёс извинения за проблемы, а также пообещал держать их в курсе дальнейших событий.



После 22 туров «Дерби Каунти», набрав 19 очков, находится на 22-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа.

Команда Уэйна Руни в Кубке Англии проиграла клубу шестого дивизиона