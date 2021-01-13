Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Манчестер Сити» обыграл «Брайтон» и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ

В Манчестере на стадионе «Этихад» состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 44-й минуте матча. Капитан «горожан» Кевин Де Брёйне обыгрался с Бернардо Силвой, прошёл к углу штрафной, сделал передачу на полузащитника Филипа Фодена, тот сместился ближе к центру и нанёс отличный удар в левый нижний угол ворот.

Видео гола Филипа Фодена

На 92-й минуте нападающий «Сити» Рахим Стерлинг не реализовал пенальти.

Это уже четвёртая подряд победа «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 32 очка в 16 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).