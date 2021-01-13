В. Игнатьев: будем реалистами — неправильно говорить о Лиге чемпионов, занимая 8-е место

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своём отпуске и высказался о борьбе за попадание в еврокубки по итогам сезона.

«Отдохнул отлично! Лишний вес? На праздниках никогда не набираю, скорее сгоняю. Вот такой метаболизм. Всё ем, но набрать не могу. Нам раздали план работы, и мы его выполняли. Со второго числа уже тренировались. Плюс-минус всё было, как и всегда.



Сейчас нужно выправлять нашу ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятая, много травм было, молодые играли. Сейчас Зе и Баринов, например, выздоровеют, будет легче. График был очень плотный.



Если мы усилимся — будет здорово, буду только рад. Какая позиция нуждается в усилении? Это вопрос к руководителям и тренеру, они знают лучше. Глупо загадывать на каком месте закончим. Главное, настраиваться на каждый матч. Но давайте будем реалистами, говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место — неправильно. Главное — подготовка, без травм и двигаться от матча к матчу», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.