В. Игнатьев: будем реалистами — неправильно говорить о Лиге чемпионов, занимая 8-е место

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о своём отпуске и высказался о борьбе за попадание в еврокубки по итогам сезона.
«Отдохнул отлично! Лишний вес? На праздниках никогда не набираю, скорее сгоняю. Вот такой метаболизм. Всё ем, но набрать не могу. Нам раздали план работы, и мы его выполняли. Со второго числа уже тренировались. Плюс-минус всё было, как и всегда.
Сейчас нужно выправлять нашу ситуацию и вернуться на те места, где мы должны находиться. Концовка получилась смятая, много травм было, молодые играли. Сейчас Зе и Баринов, например, выздоровеют, будет легче. График был очень плотный.
Если мы усилимся — будет здорово, буду только рад. Какая позиция нуждается в усилении? Это вопрос к руководителям и тренеру, они знают лучше. Глупо загадывать на каком месте закончим. Главное, настраиваться на каждый матч. Но давайте будем реалистами, говорить о Лиге чемпионов, занимая восьмое место — неправильно. Главное — подготовка, без травм и двигаться от матча к матчу», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 13 января 2021
-
23:06
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:35
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:07
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:48
-
20:43
-
20:41
-
20:27
-
20:13
-
20:10
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:29
-
19:27
-
19:12