Футболист ПСВ появился на поле впервые с мая 2018 года

Полузащитник ПСВ Марко ван Гинкел впервые за долгое время принял участие в официальном матче.



28-летний голландский полузащитник, не игравший с мая 2018 года, вышел на замену в концовке матча 16-го тура Эредивизии с «АЗ Алкмар» (1:3).



Марко ван Гинкел более полутора лет восстанавливался после травмы колена. Права на футболиста по-прежнему принадлежат лондонскому «Челси». Марко ван Гинкел перешёл в «Челси» летом 2013 года из «Витесса» за € 9,4 млн. За всё это время 28-летний голландец провёл всего два матча в АПЛ. Находясь в аренде в ПСВ в сезоне-2015/2016, ван Гинкел стал чемпионом Нидерландов.



Срок контракта ван Гинкела с «Челси» рассчитан до 30 июня 2021 года. В ПСВ он выступает на правах очередной аренды. Портал Transfermarkt оценивает ван Гинкела в € 2,5 млн.

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