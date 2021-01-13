Рыбчинский: у «Локомотива» есть шансы на попадание в еврокубки, нам по силам всё исправить
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский рассказал об отдыхе и поделился ожиданиями от оставшейся части сезона.
«Во время отпуска был в Москве, Новый год отметил с семьей и близкими. Что касается ожиданий от второй части сезона, они самые оптимистичные: идти от матча к матчу и стараться выигрывать в каждом матче.
Отдохнул ли? Был такой плотный график, что свободных дней было не так много, нам дали тренировочную программу, которую уже с 2 января надо было делать, — беговые упражнения, зал. Дней пять ещё отдохнул бы, конечно.
У „Локомотива“ есть шансы на попадание в еврокубки, нам по силам всё исправить. Будем бороться и выкладываться в каждой встрече», — приводит слова Рыбчинского Sport24.
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