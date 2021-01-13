Гвардиола: сегодня был трудный матч. Во втором тайме «Брайтон» мог сравнять счёт

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:0).



«Мы заранее знали, насколько сегодня будет трудным матч. „Брайтон“ имеет хороший менталитет, это играющая команда.



Сегодня мы провели действительно хороший первый тайм и создавали большое количество опасных моментов. Во второй половине встречи, после того как упустили действительно явный шанс забить, они были лучше и могли сравнять счёт. Нам нужно выигрывать такие матчи. Это хороший урок. Каждая следующая встреча будет не легче.



Филипу Фодену всего 20 лет, но посмотрите на его игру! Он может играть на обоих флангах, в середине поля, быть ложной «девяткой». Он невероятно ловок у чужих ворот», — цитирует испанца BBC.

Видео единственного гола в матче «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 32 очка в 16 матчах и занимают 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (14) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).