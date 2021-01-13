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Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату

Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату
Футбол / Англия 0

Матч 18-го тура английской Премьер-лиши «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» перенесён.

Как сообщает Sky Sports, матч «Саутгемптона» с «Лидс Юнайтед», намеченный на среду, 20 января, будет перенесен, чтобы позволить «святым» сыграть отложенный матч 3-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун».

Из-за вспышки коронавируса в команде «Шрусбери» не смог сыграть матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» 10 января. Эта встреча будет сыграна во вторник, 19 января. Начало — в 23:00.

Победитель матча «Шрусбери Таун» — «Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться в один из выходных дней 23–24 января.

Новая дата для проведения матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» будет объявлена позже.

Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса
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