Очередной матч АПЛ перенесён на более позднюю дату

Матч 18-го тура английской Премьер-лиши «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» перенесён.



Как сообщает Sky Sports, матч «Саутгемптона» с «Лидс Юнайтед», намеченный на среду, 20 января, будет перенесен, чтобы позволить «святым» сыграть отложенный матч 3-го раунда Кубка Англии с «Шрусбери Таун».



Из-за вспышки коронавируса в команде «Шрусбери» не смог сыграть матч Кубка Англии с «Саутгемптоном» 10 января. Эта встреча будет сыграна во вторник, 19 января. Начало — в 23:00.



Победитель матча «Шрусбери Таун» — «Саутгемптон» в следующем раунде Кубка Англии встретится с лондонским «Арсеналом». Этот матч должен состояться в один из выходных дней 23–24 января.



Новая дата для проведения матча «Лидс Юнайтед» — «Саутгемптон» будет объявлена позже.

Матч «Саутгемптона» в Кубке Англии отменён из-за коронавируса