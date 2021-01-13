Нойер догнал Маттеуса по количеству проведённых за «Баварию» официальных матчей

В матче 2-го раунда Кубка Германии «Бавария» встречается с клубом «Хольштайн». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Хольштайн-Штадион» в Киле. К 40-й минуте счёт 1:1.



Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит 410-й официальный матч за мюнхенский клуб. Таким образом, по этому показателю Нойер догнал бывшего футболиста «Баварии» Лотара Маттеуса.



Рекордсменом по количеству проведённых за «Баварию» матчей является бывший вратарь Зепп Майер, который принял участие в 700 встречах. Среди действующих футболист по этому показателю лидирует нападающий Томас Мюллер (555 матчей).

Ранее Нойер был признан вратарём 2020 года по версии ФИФА. В борьбе за награду он обошёл вратарей «Ливерпуля» и «Атлетико» Алисона Бекера и Яна Облака соответственно.