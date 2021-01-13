Алексей Березуцкий покинет ЦСКА
Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий зимой покинет московский клуб, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.
По информации источника, причиной ухода из клуба стали разногласия Березуцкого с руководством ЦСКА. Такое решение экс-футболист ЦСКА принял сам. Ранее тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. При этом главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сохранил пост.
Напомним, в августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуб. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
Онопко: после моего разговора с Гинером Бабаев предложил подыскать работу в структуре ЦСКА
Рекомендуем вам
- 14 января 2021
-
00:18
-
00:13
- 13 января 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:06
-
23:04
-
23:02
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:41
-
22:35
-
22:19
-
22:16
-
22:14
-
22:07
-
22:01
-
21:38
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:17
-
21:08
-
21:01
-
20:53
-
20:52
-
20:48
-
20:43
-
20:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам