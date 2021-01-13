Алексей Березуцкий покинет ЦСКА

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий зимой покинет московский клуб, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

По информации источника, причиной ухода из клуба стали разногласия Березуцкого с руководством ЦСКА. Такое решение экс-футболист ЦСКА принял сам. Ранее тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. При этом главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сохранил пост.

Напомним, в августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуб. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.