Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алексей Березуцкий покинет ЦСКА

Алексей Березуцкий покинет ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Алексей Березуцкий зимой покинет московский клуб, сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

По информации источника, причиной ухода из клуба стали разногласия Березуцкого с руководством ЦСКА. Такое решение экс-футболист ЦСКА принял сам. Ранее тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. При этом главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко сохранил пост.

Напомним, в августе 2020 года брат Алексея Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуб. Алексей продолжил работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Онопко: после моего разговора с Гинером Бабаев предложил подыскать работу в структуре ЦСКА
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021