Кирилл Новиков рассказал, в какой футбол будет играть «Нефтехимик»

Новый главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо», прокомментировал своё назначение.

«Здесь серьёзное руководство, которое ставит интересные и серьезные задачи. За последнее время «Нефтехимик» зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Я рад оказаться здесь.



Какую цель поставило руководство на остаток сезона? Выигрывать в каждом матче. Добиваться успеха. Турнирная таблица в конце чемпионата покажет какое место мы заслуживаем. Сейчас есть отличная возможность более плотно познакомиться с командой в реальных условиях, а не по видеонарезкам.

Перемены в командной игре, безусловно, будут! У каждого тренера свое видение. Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, поэтому те видения, которые у нас есть, мы постараемся воплотить и уже смотреть насколько футболисты готовы к такому футболу, более интенсивному и мобильному, и уже из этого исходить", — приводит слова Новикова пресс-служба «Нефтехимика».

39-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо» 28 сентября 2020 года. Новиков ушёл в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы, где бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», и поражения в матче с «Химками» в Российской Премьер-Лиге.



«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала в 26 матчах 40 очков.