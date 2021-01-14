Кирилл Новиков рассказал, в какой футбол будет играть «Нефтехимик»

Новый главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо», прокомментировал своё назначение.
«Здесь серьёзное руководство, которое ставит интересные и серьезные задачи. За последнее время «Нефтехимик» зарекомендовал себя только с лучшей стороны. Я рад оказаться здесь.
Какую цель поставило руководство на остаток сезона? Выигрывать в каждом матче. Добиваться успеха. Турнирная таблица в конце чемпионата покажет какое место мы заслуживаем. Сейчас есть отличная возможность более плотно познакомиться с командой в реальных условиях, а не по видеонарезкам.
Перемены в командной игре, безусловно, будут! У каждого тренера свое видение. Хочется сделать более атакующую команду, которая умеет действовать с позиции силы, поэтому те видения, которые у нас есть, мы постараемся воплотить и уже смотреть насколько футболисты готовы к такому футболу, более интенсивному и мобильному, и уже из этого исходить", — приводит слова Новикова пресс-служба «Нефтехимика».
39-летний специалист покинул пост главного тренера «Динамо» 28 сентября 2020 года. Новиков ушёл в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы, где бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», и поражения в матче с «Химками» в Российской Премьер-Лиге.
«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска набрала в 26 матчах 40 очков.
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