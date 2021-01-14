«Лацио» объявил о начале сотрудничества с командой священников

Римский «Лацио» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с национальной командой священников Италии.



Перед матчем 18-го тура итальянской Серии А с «Ромой» футболисты «Лацио» обменяются футболками с игроками команды священников. Напомним, встреча состоится 15 января на стадионе «Олимпико» в Риме.



«Футбол — это братство, помощь попавшим в беду, а также возможность собраться и повеселиться. Начало этого сотрудничества свидетельствует о нашей приверженности миссии прекращения футбола в символ гармонии, братства и уважения», — отметил президент «Лацио» Клаудио Лотито.



Команда священников была основана в Италии 15 лет назад. Папа римский Франциск написал ей письмо и благословил деятельность команды.