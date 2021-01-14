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«Лацио» объявил о начале сотрудничества с командой священников

«Лацио» объявил о начале сотрудничества с командой священников
Футбол / Италия 0

Римский «Лацио» на официальном сайте объявил о начале сотрудничества с национальной командой священников Италии.

Перед матчем 18-го тура итальянской Серии А с «Ромой» футболисты «Лацио» обменяются футболками с игроками команды священников. Напомним, встреча состоится 15 января на стадионе «Олимпико» в Риме.

«Футбол — это братство, помощь попавшим в беду, а также возможность собраться и повеселиться. Начало этого сотрудничества свидетельствует о нашей приверженности миссии прекращения футбола в символ гармонии, братства и уважения», — отметил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Команда священников была основана в Италии 15 лет назад. Папа римский Франциск написал ей письмо и благословил деятельность команды.

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