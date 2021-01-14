«Бавария» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Германии

Завершился матч второго раунда Кубка Германии, в котором «Хольштайн» встретился с «Баварией». Игра прошла в Киле на стадионе «Хольштад-Штадион» и закончилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти)
Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Бавария» открыл счет на 14-й минуте. Гол в свой актив записал Серж Гнабри. В середине тайма Фин Бартельс сравнял счет. В самом начале второго тайма Лерой Зане вывел мюнхенцев вперёд. На пятой компенсированной минуте к матчу Хауке Валь сделал счёт равным и перевёл игру в дополнительное время.
В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, и путевка в следующий раунд турнира разыгрывалась в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Хольштайна».
«Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.
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