Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бавария» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Германии

«Бавария» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Германии
Футбол / Германия 0
Аудио-версия:

Завершился матч второго раунда Кубка Германии, в котором «Хольштайн» встретился с «Баварией». Игра прошла в Киле на стадионе «Хольштад-Штадион» и закончилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти)

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Бавария» открыл счет на 14-й минуте. Гол в свой актив записал Серж Гнабри. В середине тайма Фин Бартельс сравнял счет. В самом начале второго тайма Лерой Зане вывел мюнхенцев вперёд. На пятой компенсированной минуте к матчу Хауке Валь сделал счёт равным и перевёл игру в дополнительное время.

В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, и путевка в следующий раунд турнира разыгрывалась в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Хольштайна».

«Хольштайн» выступает во второй Бундеслиге.

Кубок Германии. 2-й раунд
13 января 2021, среда. 22:45 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
2 : 2
6 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Гнабри – 14'   1:1 Бартельс – 37'   1:2 Зане – 47'   2:2 Валь – 90+5'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021