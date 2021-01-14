Жозе Моуринью прокомментировал упущенную победу в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал упущенную победу в матче 16-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:1).

«Мы снова пропускаем гол, которого полностью можно избежать. Надо признать, во втором тайме они играли охотнее. Они проигрывали и пытались. Есть вещи, которые индивидуальны. Есть вещи, которые являются индивидуальными качествами и индивидуальными ошибками. Больше я ничего не могу сказать», — приводит слова Моуринью BBC.

Изначально матч 16-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состояться 30 декабря 2020 года, однако из-за вспышки коронавирусной инфекции в составе «дачников» руководство английской Премьер-лиги было вынужденно перенести эту встречу.

Подопечные Жозе Моуринью в 17 матчах набрали 30 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Фулхэм» набрал 12 очков в 16 матчах и расположился на 18-м месте.