Томас Мюллер вступил в перепалку с журналистом после вылета «Баварии» из Кубка Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер вступил в перепалку с журналистом после вылета из Кубка Германии. Во втором раунде Кубка Германии «Бавария» встретилась с «Хольштайном». Игра прошла в Киле на стадионе «Хольштад-Штадион» и закончилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5 — по пенальти).

После матча журналист спросил у Мюллера о причинах поражения. Однако, немецкий форвард посчитал, что журналист улыбался, задавая вопрос, сообщает Bild.

Мюллер: «Что вы думаете? Вы сейчас здесь смеетесь!»

Журналист: «Я не смеюсь. Я очень понимаю это»

Мюллер: «Конечно, вы смеялись!»

После этого конфликт был исчерпан, и интервью продолжилось в спокойном тоне.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. «Бавария» открыл счет на 14-й минуте. Гол в свой актив записал Серж Гнабри. В середине тайма Фин Бартельс сравнял счет. В самом начале второго тайма Лерой Зане вывел мюнхенцев вперёд. На пятой компенсированной минуте к матчу Хауке Валь сделал счёт равным и перевёл игру в дополнительное время. В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, и путевка в следующий раунд турнира разыгрывалась в серии послематчевых пенальти, где победу одержали футболисты «Хольштайна».