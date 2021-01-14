Сенсационный вылет «Баварии» из Кубка Германии и старт нового сезона НХЛ. Главное к утру

Мюнхенская «Бавария» стала автором сенсации в Кубке Германии, за океаном стартовал новый регулярный чемпионат НХЛ, а Алексей Березуцкий может покинуть ЦСКА – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Бавария» проиграла клубу второго дивизиона и вылетела из Кубка Германии.
2. В первом игровом дне нового сезона НХЛ Малкин не отметился результативными действиями в игре «Питтсбург» — «Филадельфия», Василевский мог сразу же оформить «сухарь» за «Тампу», а Романов в дебютной встрече за «Монреаль» набрал очко.
3. Алексей Березуцкий может покинуть ЦСКА.
4. Почеттино взял первый трофей с «ПСЖ», обыграв в Суперкубке Франции «Марсель».
5. «Заткну твой поганый рот». Хореограф Тутберидзе хочет подраться с Плющенко. Евгений согласился.
6. «Торпедо» прервало трёхматчевую победную серию «Авангарда», забросив пять шайб.
7. Экс-президент «Барселоны»: мы отказались от Криштиану Роналду, и я не жалею об этом.
8. Томас Мюллер вступил в перепалку с журналистом после вылета «Баварии» из Кубка Германии.
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