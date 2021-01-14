«Краснодар» расторг контракт с вратарём Андреем Синицыным

«Краснодар» досрочно расторг контракт с вратарём Андреем Синицыным.



«Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта. Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал. Спасибо за игру, Андрей!» — сообщает пресс-служба «быков» в своём «твиттере».



«Краснодар», набрав 30 очков в 19 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидер соревнований — «Зенит» (41), в тройку лидеров также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).



Напомним, из всех российских клубов весной в Лиге Европы сыграет только «Краснодар», который занял третье место в группе Лиги чемпионов. В 1/16 финала турнира «быки» встрется с загребским «Динамо». Первый матч пройдёт 18 февраля 2021 года в Краснодаре, ответная встреча состоится 25 февраля 2021 года в Загребе.

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