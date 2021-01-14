«Шок». Главный тренер «Баварии» – о вылете из Кубка Германии от клуба второго дивизиона

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал вылет клуба из Кубка Германии. Игра с «Хольштайном» прошла 13 января в Киле на стадионе «Хольштад-Штадион» и закончилась победой хозяев в серии пенальти (2:2, 6:5).
«Это, конечно, шок. Мы очень разочарованы, хотели защитить требл. В целом всё решили детали, команда показала характер. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счёт на последних секундах.
Нужно поздравить «Хольштайн», матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Мы будем двигаться дальше и стараться играть лучше. Нужно компактнее действовать в обороне. «Хольштайн» хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру. В сериях пенальти такое бывает, так что Року я совсем не виню», – цитирует Флика пресс-служба «Баварии».
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