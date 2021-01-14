Жозе Моуринью: «Фулхэму» немного повезло. Гола можно было легко избежать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Фулхэмом» в перенесённом матче 16-го тура английской Премьер-лиги (1:1).



«В первом тайме Ареола совершил несколько невероятных сейва, во втором тоже было несколько спасений. Мы должны были убить игру и не сделали этого. Но даже в таком случае нужно было сохранить сухой результат, не ошибаться. Так что пропущенного гола можно было легко избежать. Всё на это указывает, у соперника в том эпизоде даже не было численного преимущества.



Соперник оказался достаточно умён, чтобы осознать, как для него складывается игра, перестроиться на более оборонительную модель и добыть результат. На мой взгляд, «Фулхэму» немного повезло, но они были хороши. У нас плохие результаты, и мы были должны и могли их избежать», — цитирует Моуринью BBC.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Фулхэм»: