«Ротор» определился с программой первого зимнего сбора. 15 января команда отправится в Белек, где проведёт два товарищеских матча.
«Сегодня, 14 января, футболисты пройдут углублённое медицинское обследование перед отлётом в Турцию на первый сбор. Вылет в Белек запланирован на 15 января, тогда же будет оглашён полный список делегации. На первом сборе сине-голубые проведут две контрольные игры: 21 января вместо ранее объявленного «Заглембе» нам будет противостоять другая польская команда — «Ягеллония» из Белостока, а 26 января сразимся со словенской «Мурой», — сообщает пресс-служба «Ротора».
Волгоградский «Ротор» в 19 встречах набрал 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.
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