Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси сможет принять участие в финале Суперкубка Испании.
«Что касается Месси, то мы должны подождать ещё несколько дней, чтобы понять, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.
Ранее Лионель Месси был исключён из заявки каталонского клуба на полуфинальную встречу Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:1, 3:2). Сообщалось, что аргентинец испытывает дискомфорт после повреждения в матче Примеры с «Гранадой» (4:0).
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании «Барселона» переиграла «Реал Сосьедад». Встреча проходила на стадионе «Нуэво Арканхель» в Кордове и завершилась победой каталонского клуба в серии пенальти (1:1, 3:2). В финале Суперкубка Испании «Барселона» сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.
- 14 января 2021
-
11:09
-
11:00
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:12
-
09:57
-
09:50
-
09:40
-
09:29
-
08:30
-
07:52
-
07:40
-
07:20
-
04:57
-
04:29
-
04:05
-
03:30
-
02:51
-
02:15
-
02:03
-
01:42
-
01:28
-
01:20
-
01:18
-
01:06
-
00:55
-
00:18
-
00:13
- 13 января 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:48
-
23:37
-
23:23
-
23:18