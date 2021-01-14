Лукаку признан лучшим бельгийским футболистом, играющим за границей. Он опередил Де Брёйне

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку был признан лучшим бельгийским футболистом, выступающим за границей. Об этом он сообщил в своём «твиттере».



«Хочу поблагодарить бога за то, что я оказался здесь. Спасибо моим партнёрам по «Интеру» и сборной. Парни, вы всегда помогаете мне! Спасибо тренерским штабам обеих команд за то, что делают меня лучше», — написал Ромелу.



В голосовании Лукаку опередил полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне и вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа.

Накануне «Интер» одолел «Фиорентину» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии, а решающий гол в концовке забил Лукаку. После матча Ромелу прокомментировал победу.



Лукаку выступает за «Интер» с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 16 матчей в итальянской Серии А, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи.