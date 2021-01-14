Почеттино: Неймар — особенный футболист
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высоко отозвался о нападающем команды Неймаре.
Накануне парижане сыграли с «Марселем» в матче за Суперкубок Франции. В концовке встречи, когда счёт был 1:0, Неймар реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды. Провансальцы затем отыграли один мяч, но уйти от поражения в основное время так и не смогли.
«Неймар – особенный футболист, и я очень рад за него. Он забил победный гол, и я доволен выступлением всей команды. Игроки провели отличный матч», — цитирует Почеттино Goal.com со ссылкой на Canal+.
Почеттино возглавил «ПСЖ» в начале этого месяца. Суперкубок Франции стал для него первым трофеем во главе парижской команды и первым трофеем в тренерской карьере.
«Это только начало». Маурисио Почеттино — о первом трофее с «ПСЖ»
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