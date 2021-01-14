«Томь» рассталась с тремя футболистами

Вратарь Денис Вавилин, полузащитник Павел Киреенко и нападающий Дмитрий Каменщиков покинули «Томь» Контракты с футболистами были расторгнуты по обоюдному согласию сторон.
«Вратарь Денис Вавилин и полузащитник Павел Киреенко пополнили состав «Томи» летом 2019 года. Денис отыграл за нашу команду 38 матчей (пропустил 40 голов и 13 матчей отыграл «на ноль»). На счету Павла 36 матчей за нашу команду, в которых он забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу. Нападающий Дмитрий Каменщиков присоединился к «Томи» летом 2020 года и в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Желаем Денису, Павлу и Дмитрию успехов в дальнейшей карьере!» — сообщает пресс-служба «Томи».
В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь», набрав 17 очков, занимает 21-е место в турнирной таблице. На данный момент команда находится в отпуске.
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