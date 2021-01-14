Твалтвадзе рассказал об ограничениях в комментарии на матче «Терека» после теракта

Комментатор Григорий Твалтвадзе рассказал, с какими ограничениями столкнулся во время работы на одном из матчей грозненского «Терека», сейчас носящего название «Ахмат».



«Финал Кубка России 2004 года: «Терек» – «Крылья Советов». Была непростая ситуация. Буквально незадолго до матча взорвали Ахмата Кадырова. А этот финал – вообще первая трансляция на Чечню. В 2003 году только-только закончилась война. Меня тогда предупредили, что, не дай бог, во время эфира мною будут произнесены фразы типа «пошли в атаку», «развернули наступление», «выстрел из-за пределов штрафной», «мяч летит, как ядро». Военную терминологию надо было исключить. Я держался весь матч, но, по-моему, всё-таки один раз за игру произнёс «пошли в атаку».



Потом рассказывал эту историю руководству грозненского клуба в 2013 году, когда меня пригласили в Грозный на финал Кубка как человека, с которым ассоциируется победа. Когда я рассказал, повисла неловкая пауза. Но по тем временам это была осторожность, которая имела под собой немало справедливых моментов», — сказал Твалтвадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Нам запрещали слово «матч». Какой была цензура спорта в СССР и России Коллеги с «Матч ТВ» не первые, кто сталкивается с такой проблемой.