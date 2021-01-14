Леонид Слуцкий: Мицуки Сайто креативен на мяче, с огромным объёмом

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о новичке клуба Мицуки Сайто, который был арендован у клуба высшей японской лиги J1 «Сёнан Бельмаре».
«Место нам прекрасно знакомо, поле отличного качества, поэтому сразу приступили к работе. Мы сделали вчера тест, физическое состояние разное. Так всегда бывает, что кто-то чуть в лучшем состоянии прибывает на сбор, кто-то чуть в худшем. Но я думаю, что к концу первого сбора мы стабилизируем состояние всей команды.
Нам был прекрасно известен уровень Мицуки Сайто. Очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объёмом. Я надеюсь, что он сможет встроиться в нашу игровую модель. У нас в схеме 4-3-3 есть два центральных атакующих полузащитника, он составит серьёзную конкуренцию тем футболистам, которые у нас уже есть в этой позиции», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».
- 14 января 2021
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